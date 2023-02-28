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Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Cuma günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idman ile Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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