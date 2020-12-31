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Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 13.45'te son idmanını yapıp öğleden sonra Alanya'ya hareket edecek.

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