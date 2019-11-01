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Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.30'da oynanacak karşılaşma için bugün öğle saatlerinde Alanya'ya hareket edecek.

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