Başakşehir, Almanya'da tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Başakşehir grubu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın şutunda top üsten auta çıktı.
61. dakikada atılan ara pasında topla buluşan Herrmann, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Mert gole izin vermedi.
68. dakikada sağ kanattan Elia'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Crivelli'nin şutunu kaleci güçlükle çeldi.
77. dakikada sol taraftan Clichy'nin ortasında ön direkte Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90. dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasında Demba Ba'nın kafayla indirdiği topu Crivelli ağlara yolladı. 2-1
90+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada Thuruam'ın kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Borussia Park
Hakemler: Jose Martinez, Raul Cabanero, Inigo Prieto
Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer, Nico Elvedi, Oscar Wendt, Matthias Ginter, Stefan Lainer, Christoph Kramer, Denis Zakaria, Florian Neuhaus (Stindl dk. 78 ?), Patrick Herrmann, Marcus Thuram, Breel Embolo (Plea dk. 78)
Yedekler: Tobias Sippel, Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, Raffael
Teknik Direktör: Marco Rose
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Azubuike dk. 90+3 ?),Mehmet Topal, Aleksic (Demba Ba dk. 67), Elia, Edin Visca, Crivelli
Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Mert Çelik, Azubuike, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Marcus Thuram (dk. 33) (B. Mönchengladbach), İrfan Can (dk. 44), Crivelli (dk. 90) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Mehmet Topal, Elia, Mert (Medipol Başakşehir)