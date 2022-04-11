Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 33.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde topla ısınmayla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 13 Nisan Çarşamba günü saat 17.30'da yapacağı idmanla Altay maçı hazırlıklarına devam edecek.