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Başakşehir, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, topla ısınmayla başladı. Kuvvet çalışması ve üç grup halinde 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, saat 17.00'de yapacağı idman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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