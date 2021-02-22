Başakşehir, Antalyaspor hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman topla ısınma hareketleriyle başladı. İdman, iki grup halinde top kapma ve paslaşma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Caiçara, Bolingoli, Chadli, Ömer Ali, Deniz ve Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Edin Vişça, Giuliano ve Tolga kondisyonerlerimiz eşliğinde ekstra saha çalışmaları yaptılar.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.