Başakşehir, Antalyaspor'a 6 buçuk yıl sonra kaybetti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 yenilirken, rakibine 6 buçuk yıl sonra evinde mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen müsabakada Antalyaspor'a boyun eğen İstanbul temsilcisi, 6 buçuk yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybetmiş oldu.
Antalya ekibi bu statta son galibiyetini 2015-2016 yılında 3-2'lik skor ile almıştı.