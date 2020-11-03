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Başakşehir, Avrupa'daki 33. maçını Manchester United ile oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3.

maçında Medipol Başakşehir, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek. Turuncu-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.


Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında yarın sahasında İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Leipzig'e, ikinci müsabakada da Fatih Terim Stadyumu'nda Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup olmuştu.


Medipol Başakşehir, Manchester United maçıyla beraber Avrupa kupalarındaki 33. karşılaşmasına çıkacak. İstanbul ekibi, 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 49 gol gördü.



Manchester ligde kötü durumda


Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Premier Lig'de kötü günler geçiriyor. Bir maç eksiği bulunan Ole Gunnar Solskjaer'ın takımı, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 7 puanla 15. sırada bulunuyor.


Kırmızılar, bunun aksine Leipzig, Paris Saint-Germain (PSG) ve Başakşehir ile bulunduğu Devler Ligi'ndeki H Grubu'nda ise 2'de 2 yaparak 6 puanla lider konumda. Manchester, PSG'yi 2-1, Leipzig'i de 5-0'la geçmeyi başardı.



Evinde 17. maç


Turuncu-lacivertliler, evinde Avrupa'daki 17. maçına M.United karşısında çıkacak. Fatih Terim Stadı'ndaki 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.


Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 15 gol atarken, ağlarında 16 gol gördü. Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk da Medipol Başakşehir ile Avrupa'da 15. sınavını verecek.


Turuncu-lacivertli takım, Buruk yönetimindeki 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi elde etti.



En golcü Visca


Başakşehir'in Avrupa arenasındaki en golcü ismi 13 golle Edin Visca. Bosna-Hersekli oyuncuyu 3'er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2'şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti.


Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira'nın imzası var.

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