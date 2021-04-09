Başakşehir az atıp çok yiyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 35 gol atıp 51 gol yedi. Turuncu-lacivertliler, 2014-2015 ve 2020-2021 sezonları arasındaki bölümün 32 haftalık periyodu baz alındığında rakip ağları en az sarsıp, filelerinde en fazla golü gördüğü dönemi yaşıyor.

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Başakşehir, 2020-2021 sezonuna ise adeta kabusu yaşıyor. Averaj farkıyla düşme hattının bir basamak üstünde yer alan turuncu-lacivertliler, hem savunmada hem de hücum hattında yaşadığı problemlerle dikkat çekiyor. İstanbul temsilcisi, yeni ismiyle Süper Lig'e 'merhaba' dediği 2014-2015 sezonundan bu yana en az gol atıp, en fazla gol yediği dönemin içinde bulunuyor.

Lig tarihinde en fazla gol yediği sezon

Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Medipol Başakşehir isimleriyle Süper Lig'de toplam 12 sezon geçirdi. Ancak hiçbir dönemde içinde bulunduğumuz sezon kadar ağlarında gol görmedi. Turuncu-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda ise bir haftasını BAY geçtiği ligde 8 galibiyet, 9 beraberlik, 15 yenilgi alarak 33 puan 17. basamakta. Başakşehir, kalesinde gördüğü 51 golle, ligin en fazla gol yiyen dördüncü takımı konumunda.

Başakşehir'in, 2014-2015'ten itibaren ligde oynadığı 32 maç sonunda yediği gol sayıları şöyle:

2019-2020 / 31

2018-2019 / 19

2017-2018 / 31

2016-2017 / 27

2015-2016 / 35

2014-2015 / 26

Gol yollarında da sıkıntı var

Medipol Başakşehir, savunmanın yanı sıra hücum hattında da sıkıntılar yaşıyor. Oynadığı 32 maçta sadece 35 defa gol sevinci yaşayan İstanbul ekibi, ligde az rakip ağları sarsan takımlar sıralamasında da altıncı sırada.

Başakşehir, geride kalan sezonun aynı bölümünde tam 62 gol atarak, ligdeki gol rekorunu kırmıştı. 2018-2019'da 47, 2017-2018'de 57, 2016-2017'de 60, 2915-2016'da da 51 kez gol atma başarısı gösteren turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki ilk sezonu olan 2014-2015'te ise 32 mücadelede 45 golü hanesine yazdırmıştı.

M.Başakşehir'in bu durumunda önemli etkenlerden biri de forvet oyuncularından yeteri kadar katkı alamaması.

26 müsabakada görev alan Demba Ba, rakip filelere 5 gol bıraktı. Ba, geride kalan sezonda süre aldığı 32 karşılaşmada ise 12 gol kaydetmişti.

Geçtiğimiz sezona göre gol yollarında performansı düşen bir diğer isim de Enzo Crivelli. Fransız futbolcu, 2020-201'de 29 maça çıktı ve sadece 2 kez ağları sarstı. 26 yaşındaki oyuncu, şampiyonluk yaşadığı süreçte 32 müsabakada 11 gol attı.

Turuncu-lacivertlilerde Gulbrandsen, 6 golle takımın en skorer futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımını yalnız bırakan Visca'nın 5, Aleksic'in de 3 golü var.