Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, çevre farkındalığı için pedal çevirdi

Turgut Özal Kız İmam Hatip Ortaokulu'na bisikletiyle giden Başkan Kartoğlu, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerle Birlikte Daha Güçlü” programına doludizgin devam ediyor. İlçe genelinde okulları ziyaret eden Başkan Kartoğlu'nun bu haftaki durağı Turgut Özal Kız İmam Hatip Ortaokulu oldu. Başkan Kartoğlu, çevre bilinci oluşturmak için okula makam aracı yerine bisikletiyle gitti. Öğrenciler, Başkan Kartoğlu'na büyük ilgi gösterdi. Başkan Kartoğlu, keyifli anlara sahne olan söyleşide hem gençlere tavsiyelerde bulundu hem de soruları cevapladı.

Başkan Kartoğlu Sıfır Atık Sergisi'ni açtı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, söyleşi sonrasında öğrencilerin atık malzemelerden ürettikleri ürünlerin sergilendiği Sıfır Atık Sergisi'nin açılışını yaptı. Sergiyi gezen Kartoğlu, sıfır atık konusunda bilinçli davranan öğrencileri tebrik etti.

“Doğada 1 Gün etkinliğimizin kayıtları başladı”

Doğada 1 Gün Etkinlik Alanı'nda birçok aktivitenin deneyimlendiğini anlatan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Doğada 1 Gün etkinliğimizin kayıtları başladı. Bir gün boyunca ormanın içinde bulunan birçok alanı geziyorsunuz. İçinde hayvanat bahçesi de var. Onun dışında teknoloji sınıfları ve flyfox var. Tarım faaliyetleri yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir ortam. Mutlaka gelin” diye konuştu.

“Yaşlılarımızı evlerinde ziyaret edin”

Her cuma ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Kartoğlu, “Özellikle son iki aydır ilçemize gelen depremzede ve engelli ailelerimizi ziyaret ediyorum. Yaşlılarımızı da ziyaret ediyorum. Siz de böyle bir proje başlatabilirsiniz. Özellikle yaşlılarımızı ve evde bakıma muhtaç ailelerimizi ziyaret edebilirsiniz. Sizi görünce çok sevineceklerine eminim" dedi.