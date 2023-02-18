Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: “İzolatörü konutlar depremin yıkıcı etkisini önlüyor”

Şehir hastanesi, köprü, veri merkezi gibi yüksek öncelikli yapılarda uygulanan deprem izolatörleri, Türkiye'de ilk kez Başakşehir'deki bir konut projesinde kullanıldı. Türkiye'nin deprem izolatörü ilk konut projesi, Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde hayata geçirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketi, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem bölgesinde yalıtıma sahip, deprem izolatörü yapılarda hasar olmadığı görüldü. Şehir hastanesi, köprü ve veri merkezi gibi yüksek önem arz eden yapılarda uygulanan deprem izolatörleri, Türkiye'de ilk kez Başakşehir'de bir konut projesinde kullanıldı.

“Türkiye'nin ilk deprem izolatörü konutları”

Türkiye'nin aktif deprem fayları üzerinde bulunduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir, İstanbul'da zemini en sağlam ilçelerinin başında geliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ağır bir yıkıma neden olan depremlerin ardından yapılan saha incelemelerinde, izolatör sistemiyle inşa edilen yapılardahiçbir hasarın olmadığı görüldü. Bu sistemi uygulayan ve Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde hayata geçirilen Mavera Comfort, Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi.” dedi.

“Sarsıntının şiddeti düşüyor”

Başkan Kartoğlu, “Deprem izolatörleri, depremin şiddetini en aza indirerek, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde uygulanan en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Böylece 7 ve üzeri deprem esnasında bile üst katlar sarsıntıyı çok daha düşük hissediyor. Şehirlerimizdeki yapıları bu sistemle yenilemek veya yeni yapıları bu sistemle inşa etmemiz, depremlerin yıkıcı etkisini de önlemiş olacak.” ifadesini kullandı.

Başkan Kartoğlu, hazırlıkların son aşamaya geldiği Mavera Comfort projesinde konutların çok yakında teslim edileceğini de sözlerine ekledi.