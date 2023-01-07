Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Başakşehir'i gençlere anlattı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Başakşehir vizyonunu ilçenin gençlerine anlattı. Sular Vadisi'ndeki Mola Kafe'de gençlere sürpriz yapan Başkan Kartoğlu, “Başakşehir'imizi Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sular Vadisi'nde bulunan Mola Kafe'de gençlere sürpriz ziyarette bulundu. Gençlerin kahve eşliğinde yaptıkları sohbete eşlik eden Başkan Kartoğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Başakşehir'de hayata geçirilecek vizyon projeleri anlattı. Başkan Kartoğlu gençlerin merak ettiği tüm soruları da içtenlikle cevapladı.

“İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirmeyi hedefliyoruz“

Başakşehir'in raylı sistem ve karayolu projeleri başta olmak üzere her alandaki yatırımlarla cazibe merkezine dönüştüğünü belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrupa Otoyolu gibi dev projelerin tam merkezinde yer alıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz, Başakşehir Devlet Hastanemiz, Semt polikliniklerimiz ve aile sağlığı merkezlerimiz ile sağlık altyapımızın gücüne güç kattık. Sürdürülebilir yatırımlarla Başakşehir'imizi Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirmeyi hedefliyoruz. 25 bin firmaya ev sahipliği yapan üretim ve istihdamın kalbi ikitelli organize sanayi bölgemizde ülkemizin ekonomisine omuz veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina oranımızı yüzde 15'e indirmeyi başardık”

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Başakşehir'de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Modern kentleşmenin şehrinde hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları ve konut projelerimizle ülkemize öncü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Deprem ve doğal afetlere karşı 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina oranımızı yüzde 15'e indirmeyi başardık. Mahalle bazlı devam eden kentsel yenileme çalışmalarımızla ilçemizdeki riskli bina oranını yüzde 8'e indirmekte kararlıyız. Geleceğimize umut olacak gençlerimizi akademik alanda tam donanımlı hale getiriyor, Başakşehirli kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor, esnafımızdan öğretmenimize her yaş ve meslek grubundaki Başakşehirli'ye birçok alanda eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Teknoloji ve inovasyonun şehrinde teknolojinin önüne geçtik“

Şehri her alanda imar ettiklerinin altını çizen Başkan Kartoğlu, şunları söyledi: “Teknoloji ve inovasyonun şehrinde teknolojinin önüne geçtik, attığımız her adımda gençlerimizi düşünerek dijitalleşme yolculuğumuzda tarihi başarılar elde ettik. İstanbul'un tamamına yayılan ve yüz eli binden fazla gencimizin kayıt yaptırdığı İstanbul Gençlik Oyunlarımızdan Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından uygulanan Sporun T'si projemize kadar sporu hayatımızın bir parçası haline getirdik. Yapacak daha çok işimiz var. Türkiye Yüzyılı'na gümbür gümbür gelen bir Başakşehir gençliği olduğunu görmekten gurur duyuyorum”.