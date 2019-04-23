Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, makamını “Çocuk Başkan” a devretti

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde makam koltuğunu Oyakkent İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Poyraz Süpçin' e devretti.

Oyakkent İlköğretim okulu öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'yu makamında ziyaret etti.

Başkan Kartoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu Oyakkent İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Poyraz Süpçin'e devretti. Süpçin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek tüm Dünya'da çocukların barış ve huzur içinde yaşamasını temenni ettiğini söyledi.

Geçici başkan Poyraz Süpçin, Bilgi Evleri, Millet Bahçeleri, spor parkları, sosyal ve kültürel faaliyetlerin çocukları çok mutlu ettiğini belirtti.

“Çocuklarımız aynı zamanda bizim geleceğimiz”

Çocukların geleceğimiz olduğunu ifade eden Kartoğlu, “Bugün koltuğumu Poyraz'a devrettim. Çok heyecanlıyım beraber bu heyecanı yaşamış olduk. Çocuklarımızın bayramı onlar çocuk başkanlar olarak çocuklar adına ne söylemek isteyeceklerini dinlemiş olduk. Özellikle çevre ile ilgili olanları hassasiyetlerinin çok olması bizleri de çok mutlu etti. Başakgilleri sordum ona biliyormuş. Beraber müzikleri ile çevre faaliyetini tüm çocuklara hep beraber duyuracağız. Sayın Poyraz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri ziyaretlerinden dolayı onure ettiler. Bundan sonra biz iade-i ziyaret yapacağız. Bugün çocuk bayramı çocuklarımız aynı zamanda bizim geleceğimiz. Onları iyi yetiştirmek için ve onlar ile ilgili her türlü imkanı sunabilmek için kafa yoruyoruz, mücadele ediyoruz. Bugünde özellikle onlar ne düşünüyor onu öğrenmiş olduk” diye konuştu.

“Halkı yönetmek değil de şikayetlerine çözüm bulmak, uygun birimlere yöneltmek çok güzel bir duygu”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğuna oturan Poyraz Süpçin, “En çok yapmak istediğim güzel bir çevre için sıfır atık projesinin çoğaltılması her okulda yaygınlaştırılmasıdır. Yağların çeşmeye dökülmemesi, uygun yağ kutularına atılması, poşetlerin çevreye değil de plastik kutularına ya da çöplere atılmasıdır. Başkan olmak çok güzel heyecana sebep zannettim ama pek heyecanlanmadım. Halkı yönetmek değil de şikayetlerine çözüm bulmak, uygun birimlere yöneltmek çok güzel bir duygu” dedi.