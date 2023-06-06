Başakşehir Belediyesi LGS tercih sürecinde gençlerin yanında

Başakşehir Belediyesi, LGS Sınavı'na giren öğrencileri ilçedeki lise temsilcileri ile bir araya getirdi. Başakşehir Kent Meydanı'na kurulan “Lise Tercih Fest” çadırlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Başakşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler için geleneksel hale getirdiği Lise Tercih Fest'i bu sene de düzenliyor. Gençleri tercih sürecinde ve hayallerine giden yolda yalnız bırakmayan Başakşehir Belediyesi, öğrenciler ile ilçe genelindeki liselerin temsilcilerini Lise Tercih Fest'de bir araya getirdi. İki gün sürecek etkinliğin ilk gününe yüzlerce öğrenci katıldı.

Gençleri tercih heyecanı sardı

Başakşehir Kent Meydanı'na akın akın gelen öğrenciler, ilçe genelinde eğitim veren 27 lisenin rehber öğretmenleri ve öğrencilerinden okullar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen rehber öğretmenler, hem kendi okullarını tanıtma fırsatı yakaladı hem de öğrencilere doğru adımlar atmalarına yönelik bilgiler verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da öğrencileri yalnız bırakmadı. Stantları tek tek ziyaret eden Başkan Kartoğlu, okul yöneticileri ve öğrencilerle sohbet etti.

“Devamının gelmesini istiyoruz”

Lise Tercih Fest'e katılan Yusuf Emin Tanrıkulu, “Böyle bir etkinliği düzenlediği için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. LGS tercihimizde bizlere rehber oluyorlar.” dedi. Bir diğer öğrenci Hatice Ebrar Aydoğdu, “Avukat olmak istiyorum. Rehber öğretmenlerden detaylı bilgi alma fırsatım oldu. Hem liseleri tanımış oluyoruz hem de meslekler hakkında fikir sahibi olma fırsatı yakalıyoruz. Devamının gelmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.