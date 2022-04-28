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Başakşehir Belediyesi personeli Şamlar'da buluştu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, mesai arkadaşlarıyla Şamlar Tabiat Parkı’nda kurulan iftar sofrasında bir araya geldi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, mesai arkadaşlarıyla Şamlar Tabiat Parkı'nda kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, iki yıl aradan sonra yeniden Ramazan coşkusunu paylaştıklarını söyledi.


Başakşehir Belediyesi personeli Ramazan ayının son günlerinde Şamlar Tabiat Parkı'nda bir araya geldi. Doğanın eşsiz güzelliğine sahip Şamlar Tabiat Parkı'nda düzenlenen iftar programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Başkan Kartoğlu, iftar öncesinde mesai arkadaşlarıyla sohbet etti.



"Ramazanın coşkusunu komşularımızla paylaştık"


Ramazan ayının birlik ve beraberliğini Başakşehir'de doyasıya yaşadıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “İlçemizin dört bir yanında ramazan coşkusunu komşularımızla paylaştık. Başakşehir Kent Meydanı'nda etkinlikler düzenledik. Kitap fuarımızdan çocuk etkinliklerimize, sahne gösterilerinden birbirinden değerli isimleri ilçemizde misafir ettik. Bir yandan ramazanın gidişine üzülüyor, diğer yandan bayrama kavuşacağız diye mutluluk duyuyoruz” şekilde konuştu.

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