Başakşehir Belediyesi ‘Sıfır Atık'ta hız kesmiyor

İlçe genelindeki 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin yöneticilerine, çevrimiçi toplantıyla Sıfır Atık Bilgi Sistemi ve Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi hakkında bilgi verildi.

Başakşehir'de, sıfır atık çalışmaları aralıksız devam ediyor. ‘Sıfır Atık, Güzel Gelecek' projesi kapsamında, ilçe genelindeki 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil olmaları ve 2021 yılının sonuna kadar sahip olmaları gereken sıfır atık temel seviye belgelerini almalarına yardımcı olmak için bir toplantı gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen toplantıda Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü tarafından site yöneticilerinin sıfır atık hakkındaki sorularına cevap verildi.

Siteler, Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık projesinde yürürlüğe giren ve atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerini kapsayan Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması Yönetmeliği detaylarıyla anlatıldı. Yönetmeliğe göre 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil olması ve sıfır atık temel seviye belgelerine sahip olması gerektiği ifade edildi.

Sıfır atık verileri kayıt altına alınacak

Sitelerin sıfır atık temel seviye belgesini almalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda bir sunum yapan Çevre Mühendisi Gökçe Çebi Akgün, site yöneticilerine Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne dahil olmak için izlenmesi gereken yolları göstererek sorularını da cevaplandırdı.

Çevre Mühendisi Gökçe Çebi Akgün, “Bugün yaptığımız zoom toplantısında bir sunum gerçekleştirdik. Bunun amacı, ilçemizde bulunan 300 ve üzeri üzeri konut olan site yönetimlerinin sıfır atık bilgi sistemine dahil olmaları. Bunun için gereken bir kaç ön işlem var. Bunlardan biri hesap kaydı açma ve tesis ekleme. Tesis eklendikten sonra da sistemin içinde bulunan sıfır atık faaliyetlerini ekleyebilecekler. Bunları İl Çevre Müdürlüğü'ne de aktarabilecekler. Böylece veriler kayıt altına alınabilecek” diye konuştu.

Başvurular yıl sonuna kadar sürecek

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; 300 ve üzeri konutun bulunduğu sitelerin yönetimleri, Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi alabilmek için 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başakşehir Belediyesi, geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık mevzuatında yayınlanan tüm kriterleri yerine getirerek İstanbul'da “Sıfır Atık Belgesi” almıştı.