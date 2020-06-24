Başakşehir Belediyesi Sular Vadisi yenileniyor

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin buluşma noktalarının başında gelen Sular Vadisi'nde bakım ve onarım çalışması yaptı. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki yeşil alanda yürüyüş ve bisiklet yolları yenilendi, çocuk oyun gruplarına bakım yapıldı, havuz ve göletler suyla doldurularak ilaçlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu önünden başlayarak Başakşehir 4. Etap'a kadar uzanan Sular Vadisi'ndeki kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları, Başakşehir Belediyesi bünyesindeki üç müdürlük tarafından yapıldı. Yeşil alanların bakımının İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu Sular Vadisi'nde yürüyüş ve bisiklet parkurları, çocuk oyun grupları ve havuzlar Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından elden geçirildi.

Sular Vadisi tepeden tırnağa yenileniyor

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sular Vadisi'ndeki çocuk oyun gruplarının eskiyen yumuşak zeminlerini değiştirdi. Oyun gruplarındaki salıncak, tahterevalli, kaydırak gibi oyun araçları bakımdan geçirildi, eskiyenler yenilendi.

Sular Vadisi'nde bulunan havuz ve göletlere de bakım yapıldı. Özel ekipmanlarla dip temizliği yapılan havuzlarda azalan su miktarı ise tankerlerle getirilen suyla tamamlandı. Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ise Sular Vadisi'nde genel bir temizlik çalışması yaptıktan sonra çöp kutularını bakımdan geçirdi.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ise doldurulan havuz ve göletlerle oturma alanlarında ilaçlama çalışması yaptı. İki ilaçlama aracıyla Sular Vadisi'nin bir başından diğerine kadar adım adım ilerleyen ekipler, durgun su olduğu için vektörlerin yuvalandığı havuz ve göletleri titizlikle ilaçladı.

Açık havada nikâh için hazırlık

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri genelgesine göre açık havada nikâh merasimi için de hazırlık yapıldı. Başakşehir Belediyesi Sular Vadisi Sosyal Tesisleri ile Başakşehir Nikâh Dairesi'nin yanında bulunan havuzun üzerindeki ahşap platform tamir edildi. Bu alan boyanarak üzerinde nikâh törenlerinin yapılabilmesi için hazır hale getirildi.