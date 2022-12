Başakşehir Belediyesi tarafından dördüncü kapalı pazar yeri için temel atma töreni yapıldı

Başakşehir Belediyesi, dördüncü kapalı pazarı Fenertepe Sergi ve Fuar Alanı'nın temelini attı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 22 bin metrekare alana sahip Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı'nın tamamlandığında konforlu alışverişin ve ticaretin yeni merkezi olacağını söyledi.

Mevsimsel hava koşularından etkilenmeyen, modern mimarileri ve ticaret alanlarıyla göz dolduran Başakpazar, Pazartürk ve Kayaşehir'in ardından ilçenin dördüncü kapalı pazarı Fenertepe Sergi ve Fuar Alanı'nın temel atma töreni yapıldı. Törene, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ve ilçe sakinleri katıldı.

“Her bir metrekaresini özenle planladık”

Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirlilerin hayatına değer katan yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerine vurgu yaptı. Başakşehirlilerin her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Komşularımız adına son derece mutluyum. Bugün aynı zamanda şehrimize muhteşem bir eser daha kazandıracak olmanın heyecanı ve gururunu da yaşıyorum. Başakşehirli komşularımıza alışveriş merkezi konforunu yaşatan üç kapalı pazar alanımız vardı. Hava koşularından etkilenmeyen, modern mimari ve ticaret alanlarıyla göz dolduran kapalı pazarlarımıza bir yenisi daha ekleyeceğiz. Her bir metrekaresini özenle planladık. En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşündük.” ifadelerini kullandı.

2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak

22 bin metrekare alana sahip olacak yeni kapalı pazarın iki katında gıda ve tekstil bölümleri olacağının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Modern pazarda 6 ticari bölüm ve 232 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra çok amaçlı salon ile 800 kişilik cami de yer alacak. Otoparkımız ile muhtemel trafik yoğunluğunu da önlemiş olacağız.” dedi.