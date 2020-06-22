İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir Belediyesi vektörlerle mücadelede öncü

Başakşehir Belediyesi, yaz mevsiminde artan vektörlerle mücadele konusunda son teknoloji ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Biocopter, biodrone ve amfibik araç destekli ilaçlama filosuyla Başakşehir'in her bölgesi sinek ve zararlı haşerelerden arındırılıyor.


Başakşehir Belediyesi, kış mevsimine olduğu gibi yaz mevsiminin şartlarına da hazır. Ekipler, yaz mevsiminde yaşam alanlarında artan sivrisinek, karasinek, tatarcık, bit, pire gibi vektörlerle mücadele etmek için son teknoloji ekipmanlarla çalışmalarına devam ediyor.


16 ilaçlama aracının yanı sıra biocopter ve biodrone ile havadan, amfibik araçla engebeli arazi ve derelerde, sisleme aracıyla ise kanalizasyonda ilaçlama çalışmaları yapıyor. Park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan, derelere kadar her bölge kontrol altında tutuluyor, Başakşehirlilerin temiz ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için gece gündüz çalışılıyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarında çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılıyor.



“İSKİ'ye ait Sazlıdere Barajı'nı da ilaçlayacağız”


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, onlarca personelin görev yaptığı 16 araçlık ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı helikopter pistinde ziyaret etti. Ekiplerin yaptığı son çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kartoğlu, İSKİ'nin Sazlıdere Barajı çevresinde ıslah çalışmalarını geciktirmesinden dolayı Başakşehir'in orta mahallelerinden birçok şikâyet aldıklarını söyledi. Başkan Kartoğlu, İSKİ'nin çalışmayı geciktirmesi üzerine Sazlıdere'de ilaçlama çalışmalarını Başakşehir Belediyesi'nin yapacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.