Başakşehir Belediyesi'nden can dostlarına 1 ton mama

Başakşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından sokak hayvanları için harekete geçti. Gönüllü belediye personelinin katılımıyla ilçe genelinde 1 ton mama dağıtımı yapıldı.

Başakşehir Belediyesi, kış aylarında sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Barınma ve tedavileri yapılan can dostları için Başakşehir genelindeki 32 besleme noktasındaki mama dağıtımı aralıksız devam ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde beslenmesi sağlanıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Şefliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından acil durum planı kapsamında ilçe genelindeki besleme odak noktalarına mama dağıtımı yaptı. Son çalışmalara belediyenin diğer birimlerinde görev yapan personel de gönüllü olarak katıldı. 40 personelin 20 araçla yaptığı dağıtımda, 32 besleme odak noktasına 1 ton mama bırakıldı.