İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir Belediyesi'nden engellilere özel KPSS kursu

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Başakşehir Bilgievleri, belli kurallara bağlı olarak engelli memur adaylarına hizmet vermeye başladı.

Adaylar, Altınşehir Bilgievi'nde düzenlenen özel kurs ile 11 Ekim'deki Engelli Kamu Personeli Sınavı'na hazırlanıyor.


Başakşehir Belediyesi, yaklaşan Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS) öncesi, ilçede yaşayan engelli memur adayları için hazırlık kursu düzenledi. Eğitim dönemi başında normal seyrinde devam eden ve örgün olarak gerçekleştirilen kurs, mart ayında korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alındı.


Başakşehir Belediyesi, EKPSS'nin yaklaşmasıyla birlikte, bir süre online görüntülü programlar üzerinden süren kursun yeniden başlamasını sağladı. Engelli öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanması için korona virüs tedbirlerine uygun olarak hazırlıklar tamamlandı.



Tüm tedbirler alındı, eğitim başladı


Altınşehir Bilgievi'nde sosyal mesafeli olarak yapılan kurs programına katılan öğrencilerden biri de 23 yaşındaki Bersu Somuncu oldu. Somuncu, Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) ekipleri tarafından, Kayabaşı KİPTAŞ Konutlarındaki evinden özel asansörlü araçla alındı.


Altınşehir Bilgievi'ne götürülen Somuncu, girişte ateş ölçümü yapılarak içeri alındı. Ellerini girişteki dezenfeksiyon istasyonunda dezenfekte eden Somuncu, kendisiyle birlikte eğitim alan öğrencilerin bulunduğu sınıfa girdi.



“Parayla satın alınamayacak bir iyilik”


Bersu Somuncu'ya eşlik eden anne Halime Somuncu, Başakşehir Belediyesi BİZ ekiplerinin kızı ve kendisini kapısından özel araçla alarak Bilgievi'ne kadar getirdiğini ve bunun yanında her konuda yardımcı olduklarını dile getirdi. Ekiplerin kendilerine yaptığı yardımın parayla ölçülemeyecek değerde olduğunu ifade etti.


Tekrar yüz yüze ders almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Bersu Somuncu ise EKPSS sınavını kazanarak devlet memuru olmak istediğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.