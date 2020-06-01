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Başakşehir Belediyesi'nden online işaret dili eğitimi

Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze gerçekleştirilemeyen kişisel gelişim eğitimlerini “Evde Kal, Eğitimle Kal” sloganıyla sosyal medya üzerinden veriyor.

Canlı yayın platformunda gerçekleştirilen işaret dili eğitimine Başakşehirli 50 çocuk katıldı.



Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde Eğitmen İrem Nur Ergün'ün rehberliğinde başlayan işaret dili eğitimi ile çocukların engelli bireylerle iletişim kurmasını amaçlıyor. Dersler online yayın platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.



“Bir işaret bir kelime, bir kelime bir anlayıştır” prensibinden yola çıkarak Başakşehir Belediyesi'yle birlikte işaret dili eğitimine başladıklarını kaydeden Ergün, “Çift el parmak alfabesiyle derse başlıyoruz. İlerleyen aşamada aile kavramlarına geçeceğiz. Amacımız işaret dilini çocuklarımıza tam olarak öğretebilmek” dedi.


Eğitimlere katılan 4. sınıf öğrencisi Zeynep Mina Akdemir, kendi yaşındaki bir engelli çocuğu gördüğünde onunla daha iyi iletişim kurmak ve tanımak istediğini belirterek eğitimi düzenleyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.


Anne Selma Genç Akdemir de, “Salgın sürecinde kodlama eğitimi olsun, işaret dili eğitimi olsun lokasyondan bağımsız bir şekilde online ortamda bu eğitim hizmetini sunduğu için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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