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Ba?ak?ehir Belediyesinden personeline ??leti?im: Pozitif Bir Ba?lang??? e?itimi

Ba?ak?ehir Belediyesi personeline, insanlar?n alg? ve ileti?im s?recinin nas?l olu?tu?unu ??renerek ileti?im becerileri kazanmalar?na y?nelik ??leti?im: Pozitif Bir Ba?lang??? e?itimi verildi.


Ba?ak?ehir Emin Sara? K?lt?r Merkezi'nde d?zenlenen e?itimde ?leti?im E?itmeni G?ven Bak?rta?, personele ?Alg?y? ve ileti?imi olu?turan unsurlar: Beden dili, ses tonu ve kelimelerin ileti?ime etkisi", ?G?nl?k ileti?imde ?ok?a yap?lan hatalar?, ?Etkili ileti?imde soru sorman?n ?nemi? ve ??leti?imde sorun giderme ipu?lar?? gibi konularda sunum yapt?.



?Alg?lar?n sadece y?zde 7'si kelimelerden etkileniyor?


Bak?rta?, ileti?imde en ?nemli fakt?r?n alg?lar oldu?unu belirterek, ?Alg?lar?m?z?n y?zde 55'i beden dili, y?zde 38'i ses tonu ve sadece y?zde 7'si kelimelerden etkileniyor? diye konu?tu.



E?itim ilerleyen g?nlerde devam edecek


Ki?i, durum ve benzeri alg?lar?m?z?n y?zde 82 oran?nda ilk 7 saniyede pozitif ya da negatif olarak ?ekillendi?ini aktaran Bak?rta?, temas sonras?nda ilk izlenimlerin y?zde 75 oran?nda de?i?meden kald???n? dile getirdi.


?d?ll? soru cevap format? ve sinevizyon sunumlar?yla desteklenen interaktif e?itimden t?m personel yaralanacak.

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