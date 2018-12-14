Başakşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına sıcak yuva ve barınak noktası

Barınak ve mama istasyonlarının kurulduğu ilçe genelinde çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüklerinin ortak çalışması kapsamında sokak hayvanlarına yönelik bir dizi anlamlı proje gerçekleştirdi. Soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının ısınacakları sıcak bir yuva yapımı için ekipler kolları sıvadı. Belediye ekiplerinin sunta malzemeden imal ettikleri ve çatılarını izolasyon malzemeyle kapladıkları barınakları sokak hayvanlarına ulaştırdı. Korunaklı kulübeler sayesinde sokak hayvanları soğuktan etkilenmeden bu noktalarda ısınabilecekler. Ayrıca ekipler, sahipsiz hayvanların yiyeceklerinin yağmur ve kardan etkilenmemesi için kulübelerin yanına üzeri kapalı mama istasyonları kurdu. Başakşehir genelinde 20 tane bulunan barınak ve istasyonun ilerleyen süreçte artırılarak kış aylarında sokak hayvanlarının sokakta zor duruma düşmesinin önüne geçilecek.

“Her vatandaşın görevi olmalı”

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner teknikeri Yunus Kanlı, soğuk hava şartlarından sokak hayvanlarının korunması gerektiğini belirterek, “Başakşehir Belediyesi olarak sosyal sorumluluk gereği sokaktaki hayvanlara yardım eli uzatmaktayız. Bu kapsamda oluşturmuş olduğumuz mama istasyonlarımız gerekse tüm ekiplerimiz hali hazırda bulunan mama ve sularla gördükleri popülasyona gıda takviyesi yapmakta. Gözlemleri neticesinde bakıma muhtaç hayvan varsa bunlar rehabilitasyon merkezlerimizde yapılan işlemlerden sonra öncelikli olarak sahiplendirmekteyiz. Sahiplendiremezsek şayet hayvanları koruma kanunu gereği hayvanları aldığımız noktaya bırakmak durumundayız. Tüm vatandaşlar özellikle hava koşullarının kötü olduğu şartlarda bu tarz etkinliklere davet ediyoruz. Bu bireysel olarak her vatandaşın sosyal sorumluluk görevidir” dedi.