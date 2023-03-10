Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından idman, pas çalışması ve rondo çalışması ile devam etti. Antrenman orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.00'da yapacağı idman ile Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.