İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir, Beşiktaş'ta 10 yıldır kazanamıyor

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir, rakibinin sahasında tam 10 yıldır kazanamıyor. Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'taki son galibiyetini 21 Ağustos 2010'da 2-0'lık skorla almıştı.


Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Beş maçlık yenilmezlik serisi sonra eren turuncu-lacivertlilerin, Beşiktaş'ta kazanamama serisi ise devam etti. Medipol Başakşehir, ligde rakibine karşı dış sahadaki son 3 puan sevincini İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla 2010-2011 sezonunda 21 Ağustos 2010 günü 2-0'lık skorla yaşadı.


M.Başakşehir, geride kalan 8 maçta 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.