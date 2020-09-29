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Başakşehir bilgievleri gençlerin hayallerine açılıyor

Başakşehir Belediyesi, gelecek nesillerin temsilcisi gençlere eğitim desteğini tüm hızıyla sürdürüyor.

Akif İnan, Güvercintepe ve Fenertepe Bilgievlerinde hazırlanan çalışma salonları, Başakşehirli öğrencilerin hizmetine sunuldu. Öğrenciler, keyifli bir ortamda çalışırken uzman eğitmenlerden de destek alabiliyor.



Başakşehir Belediyesi, geleceğin temeli gençler için tüm imkanlarını seferber ediyor. Başakşehirli öğrencilerin ikinci adresi olan Başakşehir Bilgievleri'nde, gençlere yeni imkanlar sunuluyor. Akif İnan, Güvercintepe ve Fenertepe bilgievlerinde hazırlanan çalışma salonlarıyla Başakşehirli gençler, hayallerine bir adım daha yaklaşmak için çaba sarf ediyor.



Konforuyla göz dolduruyor


Gençlerin yoğun sınav dönemlerini başarılı bir şekilde geçirmeleri için dizayn edilen çalışma salonları, konforuyla da göz dolduruyor. Ev konforu konseptinde hazırlanan okuma salonlarında gençler, huzurlu bir şekilde derslerini çalışma imkanı buluyor. Aklına takılan soru ya da konularda ise alanında deneyimli uzman eğitmenlerden destek alıyorlar.



Tek tıkla online kayıt


Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm hijyen koşullarının sağlandığı bilgievlerinde öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde derslerini çalışıyor. Bilgievlerine gelen öğrencilerin maskeli olup olmadığı girişte kontrol ediliyor, maskesi olmayan öğrencilere maske temin ediliyor.



Maske, mesafe ve temizlik bakımından tüm önlemlerin alındığı üç bilgievindeki okuma salonlarından yararlanmak isteyenlerin, “kutuphane.basaksehir.bel.tr” adresine girdikten sonra çalışma salonunu seçmeleri, son olarak da masa ve sandalye numarasını belirlemesi gerekiyor.

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