Başakşehir bir bağlantı yoluna daha kavuşuyor

Güvercintepe-Kayaşehir KİPTAŞ Konutları arasında inşa edilecek bağlantı yolunun yapımına başlandı. Eylül sonunda tamamlanması beklenen yol, Başakşehir ve Kayaşehir ile Bahçeşehir arasındaki yolculuk süresini kısaltacak.

Başakşehir'e ilçe içi ulaşımı rahatlatacak bir bağlantı yolu daha geliyor. Güvercintepe-Kayaşehir KİPTAŞ Konutları arasındaki bağlantı yolunun yapımı, Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Zemin kontrolü tamamlandıktan sonra iş makineleri ve kamyonlar yolu şekillendirmeye başladı.

Başakşehir ile Bahçeşehir arası kısalıyor

Güvercintepe-Kayaşehir KİPTAŞ Konutları Bağlantı Yolu, Başakşehir'de birçok yolculuğu pratik hale getirecek. Başakşehirliler, Güvercintepe ya da O-3 Karayolu'nu kullanmak zorunda kalmadan, yeni bağlantı yolundan geçerek daha kısa sürede Bahçeşehir'e ulaşım sağlayabilecek. Bu yol, Başakşehir ile Bahçeşehir arasındaki ulaşımın yanı sıra, Kayaşehir KİPTAŞ Konutları'nda yaşayan vatandaşların da hayatını kolaylaştıracak. Yol hizmete açıldığında Başakşehir yönünden gelen sürücüler, Güvercintepe'nin içine girmeden evlerine ulaşabilecek. Bağlantı yolu ayrıca Başakşehir Şehir Hastanesi ile Bahçeşehir ve Şahintepe Mahalleleri arasındaki yolculuk süresini kısaltmış olacak.

“Eylül sonunda yol hazır”

Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden Recep Akçağlar, yol inşaatında zemin kontrollerinin titizlikle yapıldığını söyledi. İki gidiş, iki geliş olmak üzere 4 şeritli olarak yapılan yolun, Güvercintepe girişindeki Gökdemir Caddesi ile Kayaşehir KİPTAŞ Konutları önünden geçen İstiklal Caddesi'ni birleştirdiğini ifade etti. Yolun inşaatını 1 buçuk ay gibi bir sürede tamamlayacaklarını söyleyen Akçağlar, eylül ayı sonunda yolun kullanıma hazır hale geleceğini belirtti.