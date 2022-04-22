Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çocuklar için oyun alanı yapıldı

Başhekim Nurettin Yiğit'in de duvarlarına resim çizdiği Çocuk Aktivite Alanı'nın açılışına İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uzun süre tedavi gören çocukların sıkılmamaları için bir oda Çocuk Aktivite Alanına dönüştürüldü. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit ve hastanenin diğer çalışanları kendi elleriyle odanın duvarlarına çizgi film karakterleri çizdi. Çocuklar duvara el baskı da yaptı. Çocuk Aktivite Alanı'nın açılışına İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin eşi eğitimci ve çocuk kitabı yazarı Amine Ateş Kabaktepe katıldı. Etkinlikte ayrıca günlük muayeneye gelen çocuklar, ise palyaço eşliğinde eğlenerek origami yaptı.

Organizasyonu yapan herkese teşekkür ettiğini söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Çocuklarımız, geleceğimiz. Onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hastanede olmaları onların çocuk olmalarına engel değil. Onları çocuk olarak burada tedavi ediyoruz. Onları böyle çocuk ortamlarında tedavi ederek hem psikolojilerini hem fiziki engellerini tedavi etmeye çalışıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, dünyanın en iyi sağlık merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit ise, “Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünme hedefiyle ilerliyoruz. Fizik tedavi alanımız için de çocuklarımızın da rehabilitasyon gördüğü, onların yatılı tedavi gördüğü bir alanımız var. Buradaki çocuklarımız çok uzun süre yatıyorlar. Bizim fizik tedavi alanlarımız onlar için biraz soğuk, o gri duvarlar onlar için çok hoş durmuyor. Bu alanı onların gözünden, içinden, onlara daha yakın bir yer olsun istedik. Bir oyun alanı olarak tasarlayalım bir de fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında durmaktan mutlu olmayan çocukların gerekirse rehabilitasyonlarını da alabileceği, sevgi ve şefkat dolu bir yer olsun istedik. Bugün de 23 Nisan öncesi açtık” ifadelerini kullandı.

Çocuklara kitabını imzalayıp armağan eden eğitimci yazar Amine Ateş Kabaktepe ise, “Bir hastanenin çocuklara bu şekilde hassasiyetle yaklaşması, onlarla ilgili çalışmalar yapması çok güzel bir düşünce. Dostoyevski, ‘Çocuklarla geçirilen zaman ruha iyi gelir, ruhu iyileştirir' der. Bu çok önemli. Çocukların iyileşme sürecinde onlara bu şekilde yaklaşmaları, motive etmeleri, onların bayramlarında da duyarlı davranmaları çok anlamlı. Çünkü onlar bizim geleceğimiz” dedi.