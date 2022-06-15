Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan bağışı etkinliği

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde “Dünya Kan Bağışçıları Günü” nedeniyle kan bağışı etkinliği gerçekleşti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün “Dünya Kan Bağışçıları Günü” nedeniyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Çocuk Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi ile Noröloji ve Ortopedi hastanelerinde açılan 3 farklı standa kan verildi. Etkinlikte; Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Hastane Yönetimi, Hastane Çalışanları ve vatandaşlar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), beraber kan bağışında bulunarak; "1 kan 3 can Herkesi kan bağışına bekliyoruz. diyerek Kan bağışı etkinliğine katılan çalışanlarımız ve de hastalarımıza teşekkürlerimizi sunup “İyilik Hareketi'ne" herkesi davet ediyoruz” dedi.

Sağlık Çalışanları ve UMKE görevlileri, ihtiyaç olduğu takdirde kan bağışında bulunmaya devam edeceklerini bildirerek yapılan bağışla ilgili "Hayat kurtaran Sağlık Çalışanları ve UMKE ekibi, kan bağışlayarak hayat kurtarmaya devam etmektedir. Sağlık çalışanların ve vatandaşlarla beraber kan bağışında bulunmanın gururunu" yaşadıklarını belirtiler.