Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden işçilerden biri yaşamını yitirdi

Bartın'da meydana gelen patlama sonucunda 6 işçi yanık tedavisi görmeleri için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. İşçilerden biri taburcu olurken, tedavisi devam Taner Şen isimli işçiden acı haber geldi. Yaşamını yitiren Şen'in cansız bedeni incelemelerin ardından memleketine götürülecek.

Bartın'da meydana gelen maden patlamasının ardından 6 işçi vücudunda oluşan yanıklar nedeni ile ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. İşçilerden birinin tedavisi başarılı şekilde tamamlanarak taburcu edilirken, yoğun bakımda tedavisi devam eden işçilerden Taner Şen'den acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden Şen'in cansız bedeni incelemelerin ardından memleketine götürülecek.