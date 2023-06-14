Başakşehir, Caner Erkin ile yollarını ayırdı

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Caner Erkin, Başakşehir formasıyla 9 maça çıkarken 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Öte yandan Başakşehir, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Adnan Januzaj'ın da takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.