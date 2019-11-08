İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger’i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa’ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.


UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta bu gece oynanan maçlarla sona erdi. Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Medipol Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenerek J Grubu'nda liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise Braga deplasmanında 3-1, Trabzonspor'da Rusya'da Krasnodar'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.


UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu


APOEL: 2 - Karabağ: 1


Dudelange: 2 - Sevilla: 5



B Grubu


Kopenhag: 1 - Dinamo Kiev: 1


Lugano: 0 - Malmö: 0



C Grubu


Basel: 2 - Getafe: 1


Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1



D Grubu


Rosenborg: 0 - Sporting: 2


LASK Linz: 4 - PSV: 1



E Grubu


Lazio: 1 - Celtic: 2


CFR Cluj: 1 - Rennes: 0



F Grubu


Standard Liege: 2 - E. Frankfurt: 2-1



G Grubu


Feyenoord: 1 - Young Boys: 1


Rangers: 2 - Porto: 0



H Grubu


Espanyol: 6 - Ludogorets: 0


Ferencvaros: 0 - CSKA Moskova: 0



I Grubu


Oleksandria: 2 - Saint-Etienne: 2


Wolfsburg: 1 - Gent: 3



J Grubu


Wolfsberger: 0 - Başakşehir: 3


M'gladbach: 2 - Roma: 1



K Grubu


Wolverhampton: 1 - Slovan Bratislava : 0


Braga: 3 - Beşiktaş: 1



L Grubu


Astana: 0 - AZ Alkmaar: 5


Manchester United: 3 - Partizan: 0

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.