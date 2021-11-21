Başakşehir Dublaj Okulu'nda eğitim başladı

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dublaj Okulu'nda eğitimler başladı. Birbirinden deneyimli isimlerden dublaj ve seslendirme eğitimi alacak kursiyerler, akademi sonunda dizi ve film karakterlerine sesleriyle hayat verebilecek.

Başakşehir Belediyesi'nin Yeni Medya ve Radyo Akademileri, Gazetecilik ve Yeni Medya ile Sinema Okullarının ardından kapılarını açtığı Dublaj Okulu'nda ilk ders yapıldı. Birbirinden deneyimli isimlerden dublaj ve seslendirme eğitimi alacak kursiyerler, 5 haftalık eğitim sonunda dizi ve film karakterlerine sesleriyle hayat verebilecek.

Dublaj Okulu'nun eğitmen kadrosu ise deneyimli isimlerden oluşuyor. Dublaj ve seslendirme derslerinde Dicle Ezgi Gözoğlu ve Uğur Babürhan, reklam ve fragman seslendirmelerinde İbrahim Elden, diksiyon ve etkili konuşma derslerinde ise Tevfik Sütay kursiyerlere bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

“Çocukluk hayalimdi”

Dublaj ve seslendirme eğitimi almak için Sultangazi'den Başakşehir'e gelen Hüsniye Nigar Kara, “Çocukluğumdan beri hayalimdi. Başakşehir Belediyesi'nin böyle bir eğitim verdiğini duydum. Hayalime ilk adımı atmış oldum. Bu imkânlardan dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Alibeyköy'den eğitimlere katılan Merve Arlı da, “Bu eğitimi duyunca çok mutlu oldum. Dublajla alakalı birçok araştırma yaptım. Ders almak bir türlü nasip olmamıştı. Başakşehir Belediyesi'ni bu noktada kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'den gelen Muhammed Yolcu ise, “Birbirinden kaliteli hocalarımızla derslerimiz çok güzel geçiyor. Umarım güzel sonuçlarla buradan ayrılırız. Bu eğitimleri bize sağlayan Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim” dedi.