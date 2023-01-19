Başakşehir, Epureanu ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Söz konu ayrılıkla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. 2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Epureanu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Epureanu, turuncu-lacivertli formayı 262 karşılaşmada terletti. Moldovalı stoper, bu maçlarda 16 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist katkısında bulundu.