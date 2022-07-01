Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Lorient’te forma giyen Eren Karaağaç’ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Medipol Başakşehir, Lorient'te forma giyen Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa temsilcisi Lorient'te forma giyen genç futbolcu Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Asbaşkan Mustafa Eröğüt de yer aldı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Genç futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.