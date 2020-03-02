Başakşehir evinde 12 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in evindeki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.

Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Terim Stad'ında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Puanını 49'a çıkararak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerin sahasındaki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 31 gol atan turuncu-lacivertli takım, kalesinde ise 10 gol gördü.

M.Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek mağlubiyetini ikinci haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.