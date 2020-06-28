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Başakşehir evinde 14 maçtır yenilmiyor

Sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, evindeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.


Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında kaybetmiyor.


Turuncu-lacivertli takım, bunun yanında tam 7 maç sonra iç sahada bir rakibine puan şansı tanıdı. Başakşehir, Galatasaray maçından önceki evindeki 6 maçı da kazanmıştı.

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