İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir evinde 15 maçtır yenilmiyor

Sahasında Denizlispor’u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler, bunun yanında bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım olarak da dikkat çekiyor.


Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Denizlispor'u 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında kaybetmiyor.


Okan Buruk'ın takımı, bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumunda bulunuyor. İstanbul temsilcisi, evindeki 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 37 puan topladı. M.Başakşehir, attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.