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Başakşehir evinde Galatasaray'a kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazandı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Turuncu-lacivertliler, sadece 1 maçta rakibine mağlup oldu.


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Geride kalan 15 haftada topladığı 33 puanla ligin ilk yarısını zirvede bitirmeyi garantileyen turuncu-lacivertliler, bu önemli mücadeleyi de kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. 15 Aralık Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.



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Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, bir maçta ise rakibine mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın takımı bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ağlara 15 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.


Turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray'la ligde geçtiğimiz sezonun 12. haftasında karşılaşmış ve sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılmıştı.


M. Başakşehir'in, Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:



Süper Lig (2017-2018): Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1


Süper Lig (2016-2017): Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0


Türkiye Kupası (2016-2017): Medipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1


Süper Lig (2015-2016): Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2


Süper Lig (2014-2015): Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

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