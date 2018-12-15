Başakşehir evinde Galatasaray'a yine kaybetmedi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu skorla sarı-kırmızılılara karşı evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Başakşehir, sahasında Galatasaray'a karşı son yenilgisini 2015-2016 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı takıma karşı evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı 5'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 1'er mağlubiyet ve galibiyet aldı. Abdullah Avcı'nın takımı bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ağlara 16 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 5 gol gördü.

M. Başakşehir'in, Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:

Süper Lig (2018-2019): Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2017-2018): Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2016-2017): Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

Türkiye Kupası (2016-2017): Medipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2015-2016): Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2

Süper Lig (2014-2015): Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0