İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir, evinde Trabzonspor'a yine kaybetmedi

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, bordo-mavililere karşı evindeki yenilmezliğini de 7 maça çıkarmış oldu.


Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda mücadele ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla bordo-mavili takıma karşı evinde oynadığı son 7 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. Söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet alan Başakşehir, 3 defa da berabere kaldı. Buruk'un takımı, Trabzon ekibine sahasında son olarak 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kaybetmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.