Başakşehir evindeki yenilmezliğini 16'ya çıkardı

Medipol Başakşehir, Kayserispor galibiyetiyle Fatih Terim Stadyumu'ndaki yenilmezlik serisini 16'ya yükseltti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor'u yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında yenilmiyor. Okan Buruk'ın takımı, bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, evindeki 17 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 40 puan topladı.