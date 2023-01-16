Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sone erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük hazırlıklarına devam edecek.