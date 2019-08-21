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Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler'de

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 2.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligin ikinci haftasındaki Başakşehir-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.


Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü oynanacak M.Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. 23, 24, 25 ve 26 Ağustos'ta oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:



23 Ağustos Cuma


20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık



24 Ağustos Cumartesi


19.15 MKE Ankaragücü - İ.M. Kayserispor: Ali Şansalan


21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat


21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



25 Ağustos Pazar


19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus


19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler


21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan


21.45 Galatasaray - Konyaspor: Meta Kalkavan



26 Ağustos Pazartesi


20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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