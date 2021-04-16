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Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.


Süper Lig'in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak.


Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:



Yarın


13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler


16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük


16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan


19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus



18 Nisan Pazar


16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler


19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

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