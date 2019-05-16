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Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Başakşehir, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertliler, çift kale maç ile çalışmayı noktaladı.


Başakşehir, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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