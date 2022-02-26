Başakşehir gençlik yatırımlarıyla dikkat çekiyor

Gençlerin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje ve etkinlikler, birçok noktada örnek oluyor.

Başakşehir Belediyesi, gençliğe yönelik yatırımlarla hizmet ve projelere imza atmaya devam ediyor. Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nden yeni medya akademisine, İstanbul Gençlik Oyunları'ndan BASE Espor Merkezi'ne kadar birçok başarılı projenin hayata geçirildiği Başakşehir'de, gençlik yatırımlarına her geçen gün yenileri ekleniyor.

Gençlere her alanda eğitim fırsatı sunuluyor

Bünyesinde Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, Dublaj Okulu ve Sinema Okulu bulunan Başakşehir Yeni Medya Akademi'de, gençleri sektörün deneyimli isimleriyle buluşturan eğitimler aralıksız devam ediyor. Başakşehirli gençler, Müzik Akademisi ve Tiyatro Akademisi'nde uzman eğitmenler eşliğinde hayallerini kurdukları konservatuvarlara hazırlanıyor.

Başakşehir Living Lab'de, yenilikçi fikirlerin tohumları atılıyor. Hayata geçirilen akıllı şehircilik projeleri ile hem günlük hayat kolaylaştırılıyor hem de katma değeri yüksek markalar oluşturuluyor. Teknoloji Akademisi'nde verilen çevrimiçi eğitimler ile 81 ilin yanı sıra 24 ülkede 80 binin üzerinde gence ulaşıldı. Geleceğin şampiyon espor oyuncularının yetiştiği BASE Espor Merkezi'nde gençler, profesyonel koçlardan eğitim alıyor, ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanıyor.

Sporda önemli çalışmalar

Başakşehir Belediyesi'nin 100 bin gence ulaşma parolasıyla başlattığı gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda, yarışma ve turnuva heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Başakşehir Spor Parkları ilçe gençliğine sporu hayatlarının bir parçası yapma konusunda destek sağlarken, BESYO Spor Akademi Hazırlık Kursları ile gençler sporda akademik kariyer fırsatı yakalıyor. Edirne'nin Enez ilçesindeki Yaz Gençlik Kampı ve Şamlar Tabiat Parkı'ndaki İzcilik Kampı ile gençlerin gelişimine katkı veriliyor.

Kitap kurtlarının buluşma noktası

114 bin 978 kitap kapasitesine sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi, sadece Başakşehirli gençlerin değil çevre ilçelerdeki gençlerin de buluşma noktası oldu. Kıraathane, 3 yılda 865 bin 449 kitap kurdunu ağırladı. Başakşehir Belediyesi, 10 bilgi evindeki kütüphanelerin yanında Bahçeşehir Millet Kütüphanesi ve Başakşehir Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi'ni Başakşehirlilerin hizmetine sundu.

Başakşehir'e birçok ödül

Başakşehir Belediyesi, Gençlik Kulübü projesi ile Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda “Genç Dostu Şehir” ödülünün, İstanbul Gençlik Oyunları ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Proje Yarışması'nda “Gençlik ve Spor” ödülünün sahibi oldu. Başakşehir Belediyesi, son olarak gençlere yönelik Başakşehir Yeni Medya Akademi ile Türkiye Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri'nde “Yılın Yenilikçi İletişim Projesi” ödülüne layık görüldü.