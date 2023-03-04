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Başakşehir, Gent maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda KAA Gent ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda KAA Gent ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Medipol Başakşehir, dün oynanan Alanyaspor maçı sonrası ara vermeden Avrupa mesaisine başladı. 9 Mart Perşembe günü KAA Gent ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışması ile devam ederken, çift kale maçla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla KAA Gent maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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